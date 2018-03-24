السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال طرد الدبلوماسيين الروس
2018/03/24 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، اليوم السبت، أن بلادها تدرس خيارات مختلفة للرد على روسيا، فيما يتعلق بقضية تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال بمدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الجاري.

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