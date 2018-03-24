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بيليا : نحن مرشحون للفوز بالمونديال بسبب ميسي
2018/03/24 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أكد بيليا لاعب المنتخب الارجنتيني أنهم مرشحون هذا العام للفوز بكأس العالم بسبب قائد المنتخب ليونيل ميسي .

وذكر أولا عن غياب ميسي أمام ايطاليا ” من الصعب اللعب بدون ليونيل ميسي ، ولكن اليوم قدمنا اداء جيد وخاصة من اللاعبين الشباب  مثل لوسيلسو ولانزيني ، ونحن مرشحون للفوز بالمونديال بسبب ميسي “.

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