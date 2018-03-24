ديوكوفيتش المحبط يبحث عن إجابات

2018/03/24 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتأتي الخسارة الجديدة لتزيد من معاناة ديوكوفيتش للعودة الى مستواه، بعد غيابه لأشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في المرفق، وغيابه لشهر إضافي هذا الموسم بسبب عملية جراحية طفيفة لمعالجة الاصابة.

وذكر الصربي "أحاول (العودة بشكل جيد)، الا ان الأمر لا ينجح".

أضاف "هذا كل ما في الأمر.



أعني من الطبيعي انني لا أشعر بشكل جيد عندما ألعب بهذه الطريقة.



بالطبع أرغب في ان ألعب بشكل جيد.



الا ان ذلك يبدو مستحيلا في الوقت الحالي".

وتمكن بير المصنف 47 عالميا، من كسر إرسال ديوكوفيتش المتوج بلقب ميامي ست مرات، مرة أولى في الشوط السابع من المجموعة الأولى، ومرتين في المجموعة الثانية (الشوط السادس والعاشر)، علما ان الصربي رد بكسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة الثانية أيضا.

وبين المجموعتين، تمكن بير البالغ من العمر 28 عاما، من الفوز في خمسة أشواط متتالية، ليحسم الأولى 6-3 ويتقدم في الثانية 1-صفر.

وذكر الصربي بعد المباراة "شعرت انني بدأت المباراة بشكل جيد، الأشواط الستة الأولى (...) بعد ذلك فقدت الزخم.



كان (بير) يرسل بشكل جيد.



لم أتمكن من كسره.



كان ينفذ الضربات الجيدة في الوقت الصحيح".

وكان ديوكوفيتش (30 عاما) قد أخفق في دورة انديان ويلز الاميركية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، والتي أقيمت مباشرة قبل دورة ميامي، اذ خسر أيضا في مباراته في الدور الثاني (الأولى عمليا بعد إعفاء المصنفين الأوائل من خوض الدور الأول) أمام الياباني المغمور تارو دانيال.

وكانت تلك المباراة الأولى لديوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، منذ غيابه منذ مطلع شباط/فبراير بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج اصابة في المرفق الايمن عانى منها في العامين الاخيرين.



وكانت الاصابة اجبرته ايضا على الانسحاب من النصف الثاني للموسم الماضي.

وعاد الصربي لفترة وجيزة مطلع 2018 وشارك في بطولة استراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع امام الكوري الجنوبي تشونغ هيون.

وشدد الصربي على ان مباراته الجمعة في ميامي كانت الأولى له بلا ألم "منذ أعوام"، معتبرا ان نقص اللياقة البدنية "ربما كان أحد أسباب" فشله في العودة بشكل ثابت الى المنافسات.

واعتبر ان إصراره على اللعب خلال بعض مراحل الاصابة أثر سلبا "على أدائي وتحركي وكل شيء...



أحاول التوصل الى استنتاجات.



أردت القدوم الى ميامي وانديان ويلز لأنني رغبت في معرفة ما اذا كنت قادرا على لعب مباراة.



أعشق اللعب على الملاعب الصلبة.



أردت ان أخوض بعض الدورات قبل انطلاق موسم الدورات الترابية".

أضاف "لكن من الواضح انني لم أكن مستعدا لذلك".

وشهدت مباريات الدور الثاني خروج عدد من الأسماء البارزة، مثل البلجيكي دافيد غوفان المصنف سابعا الذي خسر أمام البرتغالي جواو سوزا بنتيجة صفر-6 و1-6، والاسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 12 الذي خسر أمام الاميركي مايكل موه 6-7 (4-7)، 6-2، و4-6.

الى ذلك، بلغ الكرواتي مارين سيليتش الدور الثالث بفوزه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 7-5 و6-3.

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