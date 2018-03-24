ماذا قالت الصحافة البرتغالية بعد مواجهة مصر استعدادًا لكأس العالم؟

2018/03/24 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب البرتغالي فوزًا وديًا على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم المقبلة.

كل من محمد صلاح وكرستيانو رونالدو سجلا الثلاثة أهداف في المباراة، ونالا الكثير من ردود الأفضل في الصحافة البرتغالية جاء أبرزها كالتالي:

صحيفة "أبولا" مواد متعلقة ياه يا رونالدو احنا بنهزر معاك – من استقبال المصريين لهزيمة الفراعنة تعرف على المباريات التحضيرية لكأس العالم التي ستخوضها مصر، السعودية، المغرب وتونس الحضري يكشف عن هدف الفراعنة في الفترة القادمة تحليل | رونالدو يكشف «سَذاجة» الدفاع المصري في ثوانٍ معدودة!

عنونت الصحيفة: "نهاية مجنونة ورونالدو يأتي بالفوز برأسه".

وكتبت: "محمد صلاح نجم مصر وليفربول تقدم في بداية الشوط الثاني لفريقه، لكن رونالدو كان له رائيًا آخر".

صحيفة "أوجوجو"

عنونت: "ثنائية كواريزما ورونالدو جاءت بالحل أمام مصر".

واوضحت: "رونالدو سجل هدفين في الوقت بدل من الضائع وجاء الفوز أمام منتخب مصر، بعد أن تقدم صلاح في الدقيقة الـ 56".

صحيفة "ريكورد"

كتبت: "البرتغال انهت المباراة بالفوز أمام مصر بعد أن أظهرت وجهين، في الشوط الأول كنا عظماء وفي الثاني لم نستطيع بناء هجمة".

واوضحت: "لولا الفرديات لما كنا حققنا الفوز، رونالدو برأسيتين استطاع تأمين الفوز الرابع للبرتغال أمام مصر تاريخيًا".





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