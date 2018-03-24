2018/03/24 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين – عراق برس – 24 أذار/ مارس: تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير 9 لاجئين عراقيين كانوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق عند مدينة باد بينتهايم على الحدود مع هولندا.وذكرت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، “إن اللاجئين التسعة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ 9 لاجئين عراقيين داخل شاحنة تبريد على الحدود الالمانية الهولندية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ 9 لاجئين عراقيين داخل شاحنة تبريد على الحدود الالمانية الهولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).