السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


انقاذ 9 لاجئين عراقيين داخل شاحنة تبريد على الحدود الالمانية الهولندية
2018/03/24 | 03:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين – عراق برس – 24 أذار/ مارس: تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير 9 لاجئين عراقيين كانوا داخل شاحنة تبريد محكمة الإغلاق عند مدينة باد بينتهايم على الحدود مع هولندا.

    وذكرت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، “إن اللاجئين التسعة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ 9 لاجئين عراقيين داخل شاحنة تبريد على الحدود الالمانية الهولندية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ 9 لاجئين عراقيين داخل شاحنة تبريد على الحدود الالمانية الهولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).


كامل التفاصيل في: عراق برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الهجرة تعلن عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم في الانبار
⋙ انحسار قدرة مصر على الاقتراض
⋙ تفتيش مقر شركة لتورطها بسرقة بيانات 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"
⋙ بولتون: ترامب يجب أن يصر على نزع السلاح النووي لبيونغيانغ على غرار ليبيا
⋙ #الحبيب اعزيزي - الركح مع مجانين الفارماكوس
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وكولومبيا 2-3
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة إيطاليا والأرجنتين 0-2
⋙ واع / بالصور.. الكرادة تحتفل في رفع الحظر برعاية وزارة الشباب
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد