🔴 تعرف على جميع نتائج المباريات الودية

2018/03/24 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – انتهى اليوم الأول من مباريات “الفيفا داي” والذي يجمع العديد من المنتخبات في مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي والذي يستمر من الفترة 20 مارس إلى 27 من نفس الشهر الجاري.

ويستعرض “هاي كورة” أهم نتائج المباريات الودية التي أُجريت يوم الجمعة :-

أوروجواي 2 – 0 التشيك

اليابان 1 – 1 مالي

روسيا 0 – 3 البرازيل

السنغال 1 – 1 أوزبكستان

النرويج 4 – 1 أستراليا

تركيا 1 – 0 أيرلندا

اليونان 0 – 1 سويسرا

تونس 1 – 0 إيران

أوكرانيا 1 – 1 السعودية

المغرب 2 – 1 صربيا

البرتغال 2 – 1 مصر

الأرجنتين 2 – 0 إيطاليا

ألمانيا 1 – 1 إسبانيا

هولندا 0 – 1 إنجلترا

بولندا 0 – 1 نيجيريا

فرنسا 2 – 3 كولومبيا

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