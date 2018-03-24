2018/03/24 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، ولاعب ريال مدريد الإسباني، الياباني كونجاتشي كاماموتو، ليصبح ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وكان رونالدو قد سجل هدفين في الوقت بدلا من الضائع من المواجهة الودية التي جمعت أبطال أوروبا مع المنتخب المصري في سويسرا بإطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018.

البرتغالي بفضل رأسيته في مرمى الحارس المصري محمد الشناوي بالدقائق 90 و94، نجح في الوصول إلى 81 هدفا دوليا بقميص منتخب برازيل أوروبا في 148 مباراة دولية.



مواد متعلقة ياه يا رونالدو احنا بنهزر معاك – من استقبال المصريين لهزيمة الفراعنة ماذا قالت الصحافة البرتغالية بعد مواجهة مصر استعدادًا لكأس العالم؟ الحضري يكشف عن هدف الفراعنة في الفترة القادمة تحليل | رونالدو يكشف «سَذاجة» الدفاع المصري في ثوانٍ معدودة!

Até ao lavar dos cestos é vindima! |2-1| #ConquistaOSonho #POREGY pic.twitter.com/UlX1s59KhN

— Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2018وتخطى رونالدو رقم الياباني كونجاتشي كاماموتو، الذي سجل 80 هدفا مع الساموراي والهداف التاريخي لهم، ليصبح ثالثا خلف المجري فرنيك بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع منتخبي إسبانيا والمجر.

ويعد الإيراني على دائي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية برصيد 109 هدفا دولية بفارق كبير عن أقرب منافسيه والذي سجلها في 149 مباراة دولية، حيث يحتاج رونالدو 28 هدفا من أجل معادلة رقم الهداف الإيراني الكبير.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الهولندي الأثنين المقبل في إطار استعداده للمونديال حيث يقع رفقة إسبانيا والمغرب وإيران في المجموعة الثانية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هدفيه في مرمى مصر - 3 أهداف تفصل رونالدو عن معادلة رقم بوشكاش الدولي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هدفيه في مرمى مصر - 3 أهداف تفصل رونالدو عن معادلة رقم بوشكاش الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).