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في اليوم الأخير له بواشنطن... محمد بن سلمان يكشف الخطط النووية للمملكة
2018/03/24 | 04:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الأمير محمد بن سلمان أن لدى بلاده أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم.

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