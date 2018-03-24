2018/03/24 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير محمد بن سلمان أن لدى بلاده أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اليوم الأخير له بواشنطن... محمد بن سلمان يكشف الخطط النووية للمملكة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اليوم الأخير له بواشنطن... محمد بن سلمان يكشف الخطط النووية للمملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).