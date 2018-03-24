بالفيديو... أهداف مباراة إيطاليا والأرجنتين 0-2

2018/03/24 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب الأرجنتين على إيطاليا، بهدفين نظيفين، مساء الجمعة، في إطار استعدادات المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

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