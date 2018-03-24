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🔴 صورة.. أوزيل يستعيد ذكرياته في ريال مدريد بعد نهاية مباراة ألمانيا وإسبانيا
2018/03/24 | 05:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة -أعرب نجم المنتخب الألماني ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل عن مقابلته لزملاءه السابقين بنادي ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس وناتشو، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونشر أوزيل صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجمعه مع راموس وناتشو، علّق عليها قائلاً :”كانت مواجهة على مستوى عالي، من العظيم رؤية إخوتي مجدداً”.

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