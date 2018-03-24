بولتون: يجب نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مثلما جرى مع ليبيا

2018/03/24 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على ترامب أن يصر خلال أي اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية على التركيز بشكل مباشر على كيفية التخلص من برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن.

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