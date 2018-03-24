بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وكولومبيا 2-3

2018/03/24 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب الكولومبي على نظيره الفرنسي، وقلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين بنتيجة (2-3)، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في باريس ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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