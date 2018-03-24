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بالفيديو... أهداف مباراة فرنسا وكولومبيا 2-3
2018/03/24 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز المنتخب الكولومبي على نظيره الفرنسي، وقلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين بنتيجة (2-3)، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، في باريس ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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