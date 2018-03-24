2018/03/24 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، على تألق محمد صلاح بعد تسجيله هدفا مميزا مع المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي، مساء الجمعة، في أولى مباريات الفراعنة الودية تحضيرا لمونديال روسيا 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... تركي آل شيخ يعلق على تألق محمد صلاح أمام البرتغال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... تركي آل شيخ يعلق على تألق محمد صلاح أمام البرتغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).