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شاهد... تركي آل شيخ يعلق على تألق محمد صلاح أمام البرتغال
2018/03/24 | 06:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علق رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، على تألق محمد صلاح بعد تسجيله هدفا مميزا مع المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي، مساء الجمعة، في أولى مباريات الفراعنة الودية تحضيرا لمونديال روسيا 2018.

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