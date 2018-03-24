السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


#الحبيب اعزيزي - الركح مع مجانين الفارماكوس
2018/03/24 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحبيب_اعزيزي خمسون ألف ليلمرت على المنبوذة بين الخرائط ثيبا ومرفقط ربع نهارلم تنزل قطرة ماءحتى الآن .

رغم الأناشيد التي سالت حجرا حجرا في الأوديسات ولا حركت الريح ضفائر نساء المدينة يوم عيد المراهقة ولم نرمق الشمس يوما تحبو كما الطفلة الطائشة على عتبة الدارأيها القائمون كالغربان على خشبة الركحإن القاعة قد فقدت ميزانها العقليإن القاعة كلها على حافة الإنهيار

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