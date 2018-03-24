2018/03/24 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بولتون: ترامب يجب أن يصر على نزع السلاح النووي لبيونغيانغ على غرار ليبيا

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