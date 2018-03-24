تفتيش مقر شركة لتورطها بسرقة بيانات 50 مليون مستخدم لـ

2018/03/24 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا، الجمعة، مقر شركة كامبريدج أناليتيكا بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أمريكيين.

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