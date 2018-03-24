السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


الجبوري يؤكد ضرورة استثمار ما تبقى من دورة البرلمان لاقرار القوانين المهمة
2018/03/24 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين-بغداد]دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم السبت، اعضاء البرلمان الى حضور جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال التشريعات والقوانين المهمة المعدة للتصويت.واكد الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " مجلس النواب مستمر في اداء واجبه وتحمل مسؤولياته التي نص عليها الدستور والقانون حتى انتهاء دورته".واضاف ان " هناك العديد من القوانين المهمة المعدة للتصويت ومن الضروري استثمار ما تبقى من الدورة الحالية بغية اقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة".يذكر ان البرلمان حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد جلسته .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يؤكد ضرورة استثمار ما تبقى من دورة البرلمان لاقرار القوانين المهمة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يؤكد ضرورة استثمار ما تبقى من دورة البرلمان لاقرار القوانين المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أبو الغيط يدعو لتضافر جهود الاقتصاديين الأفارقة والعرب للمساهمة بإعمار العراق
⋙ الحج والعمرة تحدد غد الاحد القرعة الالكترونية للحج المركزية للاعوام الخمسة المقبلة
⋙ استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر
⋙ الجماعة الاسلامية: اربيل تتحمل مسؤولية الاخفاق في توزيع رواتب موظفي الاقليم كاملة
⋙ الصين: على أمريكا الابتعاد عن “حافة الهاوية”
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. هل نجحت تجربة قطر في تجنيس اللاعبين ومنحهم جوازها؟
⋙ بالفيديو : هل هناك فرق بين "صدام حسين" و " حيدر العبادي" بهذه الجولة البحرية؟؟؟
⋙ بالصور .. خنازير تهاجم منطقة سكنية في احدى نواحي الديوانية
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد