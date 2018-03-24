الجبوري يؤكد ضرورة استثمار ما تبقى من دورة البرلمان لاقرار القوانين المهمة

2018/03/24 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ،اليوم السبت، اعضاء البرلمان الى حضور جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال التشريعات والقوانين المهمة المعدة للتصويت.واكد الجبوري بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " مجلس النواب مستمر في اداء واجبه وتحمل مسؤولياته التي نص عليها الدستور والقانون حتى انتهاء دورته".واضاف ان " هناك العديد من القوانين المهمة المعدة للتصويت ومن الضروري استثمار ما تبقى من الدورة الحالية بغية اقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة".يذكر ان البرلمان حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانعقاد جلسته .

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