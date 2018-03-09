حشد الأنبار يعلن بدء اصدار البطاقة الأمنية الموحدة لسكان المناطق الغربية

2018/03/24 | 14:15

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في محلية 24 مارس, 2018 2 زيارة

بغداد/SNG- أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، عن البدء بإصدار البطاقة الأمنية الموحدة لسكان المناطق الغربية من المحافظة.

وذكر العبيدي في تصريح صحفي، ان “القيادات الامنية في أقضية عنه ورواه وهيت والبغدادي والقائم غربي الانبار، وافقت على إصدار البطاقة الأمنية الموحدة لسكان هذه المناطق بعد طلب تقدم به شيوخ ووجهاء المناطق الغربية لضمان عدم وقوع اي خرق امني”.

واوضح ان “الهدف من إصدار البطاقة الأمنية الموحدة لسكان المناطق الغربية لتسهيل مهمة عبورهم من السيطرات الأمنية وعدم دخول الغرباء الى المناطق المحررة للقيام بعمليات إرهابية فضلا عن معرفة الخلايا النائمة وملاحقة كل من يتخلف عن مراجعة مراكز إصدار البطاقة الموحدة”.

واوضح العبيدي، أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحفاظ على المكتسبات الأمنية وللحيلولة دون وقوع أي خرق امني”.

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