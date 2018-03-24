إيران منزعجة من عقوبات أميركية تدينها بجرائم قرصنة

2018/03/24 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – أدانت ايران العقوبات الأميركية الجديدة على عشرة من رعاياها وشركة إيرانية اتهمتها واشنطن بحملة سرقة معلوماتية كبيرة طالت جامعات ومؤسسات

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