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واشنطن تعفي اوروبا و6 دول اخرى من الرسوم الضريبية
2018/03/24 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

قال مسؤول أميركي بارز، اليوم السبت، إن” بلاده ستعفي دول الاتحاد الأوروبي و6 دول أخرى من رسوم الفولاذ والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أن ترامب أمر بـ”تعليق” فرض الرسوم فيما تجري محادثات لإيجاد حل دائم.

واوضح أن الولايات […]

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