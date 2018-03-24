القبض على مسافر عراقي يحمل 'فيزا' مزورة في مطار النجف

2018/03/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على مسافر عراقي يحمل فيزا "شنگن" مزورة في مطار النجف.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم القبض على مسافر عراقي من قبل مركز جوازات مطار النجف يحمل فيزا شنگن مزورة".

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واوضحت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وأحالته للقضاء".

وكانت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت اعلنت، الخميس الماضي، القبض على 13 مطلوبا من بينهم سارق في مناطق متفرقة من المحافظة.

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