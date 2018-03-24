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ابل تستعد لإطلاق ايفون قابل للطي
2018/03/24 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد..

تستعد شركة “Apple” لإطلاق جهاز ايفون جديد جذريا مزود بشاشة قابلة للطي، يمكن أن تتحول بسهولة إلى كجهاز لوحي.

وذكر المحلل وامسي موهان وفقا لموقع “ديلي ميل” البريطاني، إننا “نتوقع أن لا تتغير هواتف ايفون هذا العام بدرجة كبيرة عن إصدارات السابقة حتى بالنسبة للأحجام، على الرغم من أن التغيرات في الحجم أثبتت أنها مفيدة لأبل في الماضي، وتشير معلوماتنا أيضًا إلى أن شركة آبل تعمل مع الموردين على هاتف أيفون قابل للطي يمكن أن يتحول إلى جهاز لوحي، وسيتم الكشف عنه رسميا في عام 2020”.

وبحسب “ديلي ميل”، فأن “هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير تشير إلى أن أبل تعمل على هاتف ايفون قابل للطي، إذ تقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة بطلب الحصول على براءة اختراع الهاتف يمكن فتحه وإغلاقه مثل الكتاب في نوفمبر الماضي، وتشير براءة الاختراع إلى أن الجهاز قد يحتوى على شاشة مرنة”.

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