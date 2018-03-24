مقتل 6 يمنيين وإصابة اثنين بغارات لطيران التحالف على مزرعة بالحديدة غربي اليمن

2018/03/24 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ستة يمنيين وأصيب آخران بسلسلة غارات شنها طيران التحالف ضد جماعة أنصار الله [الحوثيين]، ظهر اليوم السبت، على محافظة الحديدة غرب اليمن.

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