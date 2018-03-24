2018/03/24 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة المطربة الفلسطينية ريم البنا

متابعة / سكاي برس:

فارقت المطربة الفلسطينية ريم البنا الحياة السبت، بعد صراع استمر تسع سنوات كاملة مع مرض السرطان، وتركت خلفها رصيدا من الأغنيات الوطنية.

عائلة ريم بنا أصدرت بيانا لنعيها قالت فيه: والدتها زهيرة وأخوها فراس وأبناؤها بيلسان وأورسالم وقمران وأصدقاؤها وأحباؤها والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، ينعون إليكم ببالغ الحزن والأسى رحيل ابنتهم البارة ومغنية فلسطين الأولى ريم بنا ، متممةً واجباتها الوطنية والإنسانية تجاه شعبها وكل مظلومي العالم".

وريم بنا، فنانة فلسطينية من مواليد 1966، اشتهرت بغنائها الملتزم، واعتبرت رمزا للنضال الفلسطيني، وهي ابنة الشاعرة الفلسطينية المعروفة زُهيرة الصباغ، أصيبت بمرض السرطان منذ تسعة أعوام، وكشفت توقفها عن الغناء في 2016، ومنذ نحو أقل من اسبوع نشرت عائلتها بيانا موضحا لحالتها الصحية، قالت فيه إنّ تراجعا طرأ على صحتها أدى الى تحويلها للمستشفى قبل أن تفارق الحياة اليوم.

والدة ريم بنا الشاعرة زهيرة صباغ نشرت، بعد دقائق من وفاة ابنتها، قصيدة رثاء قالت فيها: رحلت غزالتي البيضاء

خلعت عنها ثوب السقام

ورحلت

لكنها تركت لنا ابتسامتها

تضيء وجهها الجميل

تبدد حلكة الفراق

تمهلي يا غزالتي

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