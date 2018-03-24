هبوط اضطراري لطائرتين بمطار القاهرة بدلا من برج العرب

2018/03/24 | 14:25

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في دولي - تقارير 24 مارس, 2018 3 زيارة

متابعة/SNG- تسبب سوء الأحوال الجوية، السبت، في تحويل طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران للهبوط بمطار القاهرة، بدلا من برج العرب.

وذكر مصدر بمطار القاهرة إنه تم السماح للطائرتين بالهبوط، على أن يتم نقل الركاب إلى مدينة الإسكندرية برا أو عند استقرار حالة الطقس وإقلاع الرحلتين مرة أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهبوط الاضطراري جرى نظرا لسوء الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية وارتفاع حدة الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية.

وكانت نشرات الطقس توقعت، السبت، هطول أمطار تصاحبها رياح تهب من الغرب بسرعة من 29-32 كم/ساعة.

وتحدد هيئات الطيران المدني على اختلافها عدة أسباب أو سيناريوهات مختلفة يمكن أن يلجأ فيها قائد الطائرة إلى الهبوط بالطائرة بشكل اضطراري، ومن بين هذه السيناريوهات سوء الأحوال الجوية.

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