تحالف العامري:تصريحات مسعود العنصرية أصبحت ورقة محروقة

2018/03/24 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 24 مارس 2018 - 2:24 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، السبت، ان مسعود بارزاني يحاول كسب رضا بعض الجمهور المتعصب والمتطرف بعد فشل كل المحاولات التي خطط لها وخاصة الاستفتاء وعزله عن باقي القوى الكردية، الامر الذي يجعله يطلق التصريحات لاثارة عواطف العنصريين والمتطرفين مثله.وذكر الناطق الاعلامي باسم التحالف، محمود الربيعي في تصريح صحفي له اليوم، ان “مسعود بارزاني يطلق تصريحاته بشأن استعادة سيطرته على كركوك من اجل الضغط على الحكومة لتحقيق اكبر مكاسب منها”.واضاف ان “بارزاني يحاول كسب رضا بعض الجمهور المتعصب والمتطرف الذي يرى في هذه التصريحات ذات النزعة العنصرية سبيلا لاظهار ان الاحزاب الكردية الاخرى التي سارت بمسار الحكومة اتفقت على وحدة العراق وبالتالي هو يحاول ان يضرب بهذا العمق”.واوضح ان “مسعود بارزاني اصبح معزولاً تماماً عن باقي القوى السياسية الكردية، وبالتالي يشعر ان منطقة العزلة يمكن تفريغها عبر اثارة عواطف عنصرية وقومية لابناء شعبنا الكردي في مناطق كردستان”.وبين ان “مسعود بارزاني لم يعد يملك ورقة يستطيع التعامل بها مع العراق اولا، ومع المحيط الخارجي ثانيا، وبالتالي هو في زاوية حرجة وفي ايامه الاخيرة ولم يعد له مكان على الخارطة السياسية”.واكد الربيعي ان “كركوك اليوم بأياد امينة ولن يستطيع احد المساس بها، وما يحدث اليوم ماهي الا محاولات لزعزعة الامن، الذي يستغله بارزاني لاطلاق تصريحاته لكسب عطف اهالي كركوك والمتطرفين هناك”.

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