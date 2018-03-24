كتلة برلمانية تنتقد صمت الحكومة حيال الاعتداءات التركية على السيادة العراقية

2018/03/24 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتقد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب امين بكر في تصريحات صحفية له اليوم السبت الصمت الحكومي الواضح على الاعتداءات التركية المستمرة بشكل مكثف خلال الاسبوع الماضي ، داعيا اياها الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ امن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق.وذكر بكر ان الاعتداءات التركية مازالت مستمرة ومنذ اسبوع تقريبا على الاراضي العراقية داخل اقليم كردستان ، والتي يذهب ضحيتها بشكل يومي عدد من الابرياء المدنيين بين شهيد وجريح ، مضيفاً بالقول ان "ما نستغربه هو الصمت الحكومي الذي لا نجد له مبررا باستثناء البيان الخجول والمقتضب من وزارة الخارجية للتنديد بالعدوان دون موقف واضح.واكد بكر ان القوات التركية داخل الاراضي العراقية هي قوات محتلة ومعادية بحسب قرار مجلس النواب الاتحادي وعلى الحكومة اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ امن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق وتعويض الضحايا المدنيين المتضررين من العدوان التركي على الاراضي العراقية.انتهىم .

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