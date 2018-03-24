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مفوضية انتخابات نينوى تنفي الغاء التحديث البايومتري
2018/03/24 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى، اليوم السبت، ان المفوضية لم تصدر أي اوامر بإلغاء التحديث البايومتري في نينوى.وذكر مدير المكتب محمد البدراني ، ان "عملية تحديث سجلات الناخبين مستمرة، كما ان اصدار البطاقات الانتخابية مستمر في جميع انحاء محافظة نينوى وطيلة ايام الاسبوع بما فيها الجمعة".

واضاف انه "في الايام الاخيرة وصل تحديث سجل الناخبين والحصول على البطاقة الى 220 الف ناخب وهو في تزايد مستمر".

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