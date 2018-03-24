2018/03/24 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشباب تتعهد بدعم الزوراء والجوية وتهيء ملعب كربلاء لكأس الاتحاد الاسيوي

24/03/2018 14:22:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، الشروع بالاستعدادات اللازمة لتقديم كل الدعم لممثلي الكرة العراقية في كأس الاتحاد الاسيوي 2018 ناديي الزوراء والجوية، فضلا عن تهيئة ملعب كربلاء الدولي بكل مفاصله من اجل تضييف اندية العهد اللبناني والسويق العماني والمنامة والمالكية البحرينيين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، انها ترحب بضيوف العراق الذين سيخوضون منافسات بطولة كأس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم وتعلن عن استعدادها التام لتقديم كل الدعم لناديي الزوراء والجوية من اجل تحقيق النتائج المميزة والحفاظ على اللقب الاسيوي للمرة الثالثة على التوالي.

واوضح البيان ان اندية العراق طالما حققت النتائج الطيبة في البطولة الآسيوية وهي تلعب خارج ارضها قبل ان يأتي قرار رفع الحظر الكلي عن ملاعب كربلاء والبصرة واربيل ، وهذه الميزة تشكل دافعاً قويا نحو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية وأملنا كبير جدا في احتضان العراق لنهائي كأس الاتحاد الاسيوي مرة اخرى وهو الامر الذي سيُصبِح واقعا في حال تأهل ممثلي العراق الى نهائي البطولة او أحدهما.

وسيضيف فريق الزوراء في الجولة المقبلة بكأس الاتحاد الاسيوي فريق العهد اللبناني في العاشر من شهر نيسان المقبل، فيما يستقبل الزوراء فريق المنامة البحريني في الـ16 من الشهر المقبل وهي مؤجلة من الجولة الثالثة، وفي اليوم التالي يحل المالكية البحريني ضيفا على القوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، وفي الجولة السادسة يستقبل القوة الجوية فريق السويق العماني في الـ24 من الشهر المقبل.

واعلنت الوزارة في وقت سابق ان ملعب كربلاء سيكون مسرحاً لمباريات ممثلي العراق في البطولة بحال رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، الامر الذي تحقق في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بوغوتا الكولومبية منتصف الشهر الجاري.

ت / ل .



هـ

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