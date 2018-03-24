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نجاة مدير أمن الإسكندرية من تفجير استهدف موكبه
2018/03/24 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وسائل إعلام مصرية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، مما تسبب في خسائر في المباني والسيارات بالمنطقة.

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