نجاة مدير أمن الإسكندرية من تفجير استهدف موكبه

2018/03/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مصرية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة رشدي وسط الإسكندرية، في شارع المعسكر الروماني، مما تسبب في خسائر في المباني والسيارات بالمنطقة.

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