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شرطة ديالى تكشف عن ثلاث حالات انتحار وهمية وتؤكد: الجناة ارادوا تزييف الحقائق
2018/03/24 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن ثلاث حالات انتحار وصفتها بالوهمية، فيما اشارت الى ان التحقيقات اثبتت ان الدوافع جنائية والجناة ارادوا تزييف الحقاق للافلات من قبضة العدالة.واضاف العطيه ان "الجناة حاولوا جعل عملية قتل ضحاياهم وكانها انتحار للافلات من قبضة العدالة لكن التحقيقات كشفت الحقيقة وتم اعتقال العديد منهم"، لافتا الى ان "هناك حالات انتحار اخرى قيد التحقيق بالوقت الراهن لوجود شكوك كثيرة".

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