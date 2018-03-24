2018/03/24 | 14:30

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بالفيديو ..



هل نجحت تجربة قطر في تجنيس اللاعبين ومنحهم جوازها؟

تأریخ التحریر: : 2018/3/24 14:15

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