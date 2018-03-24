جعفر الطيار يعيد الأمل لجرحى الحشد الشعبي

2018/03/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من ثلاثة أعوام خاضت فيها قوات الحشد الشعبي معارك تحرير ضد قوى الشر المتجسدة بعصابات التنظيم الأجرامي "داعش"، لم يسع من مديرية طبابة الحشد الشعبي الا ان تبادر بأفتتاح مركز تخصصي للعلاج الطبيعي في محافظة البصرة ليعيد الأمل لمن تضرر منهم جسدياً ونفسياَ خلال العمليات العسكرية.

مركز جعفر الطيار التخصصي للعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي لجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محافظة البصرة الذي افتتحته مديرية طبابة الحشد منذ آب 2016 يواصل عمله بإستقبال عشرات الحالات المتضررة جراء العمليات العسكرية في محاولة منه في إعادة زجهم في الحياة الطبيعية والمجتمع.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور وسام محمد علي مدير المركز ان، "مركز جعفر الطيار يواصل عمله منذ افتتاحه وحتى اللحظة وذلك بجهود وإدارة مديرية طبابة الحشد الشعبي"، لافتاً الى أنها، "خطوة جيدة وجديدة ان ترعى هيئة حكومية لمراكز طبية متخصصة في البلاد".

واضاف محمد علي ان، "المركز يستقبل نحو 60 حالة يوميا"، مبيناً ان، "المديرية تسعى الى تطوير المركز بأحدث الاجهزة الطبية والكوادر المتخصصة رغبة منها في زيادة طاقته الاستيعابية ".

ومن جانبه عَدَ الدكتور مشتاق جاسب ابو الهيل رئيس فرع نقابة اطباء العراق في البصرة ان"مركز جعفر الطيار يعد المركز الأول من نوعه في البلاد إذ يضم أحدث الاجهزة الطبية المختصة لمعالجة أخطر الأصابات".

يذكر ان مديرية الطبابة وبالتنسيق مع مكتب الحشد في البصرة استقدمت لمركز جعفر الطيار التخصصي كادراً طبياً متخصصاً برئاسة الطبيب العالمي مرتضى جبارة بتحفيز الاعصاب والعمود الفقري واصابات الحبل الشوكي لمعالجة المصابين من مقاتلي الحشد.

يواصل مركز جعفر الطيار التخصصي للعلاج الطبيعي باستقبال جرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي في محافظة البصرة.

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