2018/03/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا تمنع “المتحولين جنسيا” من الخدمة في جيشها بعد دراسة مكثفة

24 مارس, 2018 | 2:01 م - عدد القراءات: 14 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشف البيت الأبيض عن سياسة جديدة تحظر الخدمة في الجيش الأمريكي على معظم المتحولين جنسيا.

وذكر المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى مذكرته السابقة حول خدمة المتحولين جنسيا في الجيش لصالح “سياسة جديدة تم التوصل إليها من خلال دراسة مكثفة قام بها كبار القادة العسكريين والمدنيين، بمن فيهم قدامى المحاربين”.

واوضح البيان “من بين أمور أخرى، تنص السياسات التي وضعها وزير الدفاع على أن الأشخاص المتحولين جنسيا الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس، يتم استبعادهم من الخدمة العسكرية، باستثناء بعض الظروف المحدودة”.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن توصل وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس “يشكلون خطرا كبيرا على الفعالية العسكرية”.

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