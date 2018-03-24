السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


دعوة جديدة من الخارجية العراقية إلى تركيا بشأن العمليات العسكرية على الحدود
2018/03/24 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعت وزارة الخارجية العراقية، تركيا إلى مزيد من التنسيق الدقيق بشأن العمليات التي تقوم بها في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة جديدة من الخارجية العراقية إلى تركيا بشأن العمليات العسكرية على الحدود) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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