دعوة جديدة من الخارجية العراقية إلى تركيا بشأن العمليات العسكرية على الحدود

2018/03/24 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية العراقية، تركيا إلى مزيد من التنسيق الدقيق بشأن العمليات التي تقوم بها في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

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