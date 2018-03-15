الصين: على أمريكا الابتعاد عن “حافة الهاوية”

2018/03/24 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوزميديا -اقتصاد حثت الصين اميركا على “الابتعاد عن حافة الهاوية” في الوقت الذي دفعت فيه خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات من السلع الصينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار أكبر اقتصادين في العالم للاقتراب من حرب تجارية.ويخطط ترامب لفرض رسوم جمركية بسبب ما تقول إدارته إنه اختلاس […]

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