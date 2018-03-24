الجماعة الاسلامية: اربيل تتحمل مسؤولية الاخفاق في توزيع رواتب موظفي الاقليم كاملة

2018/03/24 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..حملت الجماعة الاسلامية الكوردستانية, اليوم السبت, حكومة كوردستان مسؤولية الاخفاق في توزيع رواتب موظفي الاقليم دون اي نقص, مشيرة الى ان” الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ كافية لسد نقص رواتب الموظفين بحسب قانون الموازنة الاتحادية .وذكر النائب عن الجماعة, زانا سعيد, في تصريح صحفي, تابعته اسيا الاخبارية, إن “بغداد ارسلت […]

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