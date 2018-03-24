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الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي
2018/03/24 | 20:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي

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الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي

السبت 24 مارس 2018 - 19:34

الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي

الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي

الولايات المتحدة الأمريكية: تجمّعات حاشدة في معظم المدن الأمريكية رفضاً لحيازة السلاح الفردي

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