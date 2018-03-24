2018/03/24 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القبض على 20 داعشياً بينهم قيادي ايسر الموصل

24/03/2018 20:00:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / نينوى / ح.ك

القت شرطة نينوى، اليوم السبت، القبض على 20 ارهابياً بينهم قيادي في ايسر الموصل.

وذكر الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان" شرطة نينوى قامت بحملة تفتيش وتنفيذ اوامر قبض وفق معلومات استخباراتية اسفرت عن القاء القبض على 20 ارهابيا من عصابات داعش مطلوبين للقضاء وصادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب أحدهم كان قيادي في عصابات داعش الأجرامية".

واوضح انه" تم القبض عليهم في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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