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رولا سعد لاتحب والدتها
2018/03/24 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)..تحدثت الفنانة رولا سعد عن طفولتها الصعبة التي عاشتها بعيداً عن والدتها والتي بدأتها في دار للأيتام، كاشفةً عن أنها لا تشعر بالحب تجاه والدتها.

وذكرت عند استضافتها ضمن برنامج العاشرة مساء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي: “لا أجد الفرصة لكي أحبها، لأنها لم تهتم بي، ولم تفكر يوماً في السؤال عني، وتركتني منذ الصغر”.

واوضحت: “في كتير ناس أنانيين!”

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