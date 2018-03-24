2018/03/24 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، إن مفرزة أمنية للجيش الوطني الشعبي اكتشف ترسانة من الأسلحة المخبأة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترسانة من البنادق والرشاشات على الحدود الجزائرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترسانة من البنادق والرشاشات على الحدود الجزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).