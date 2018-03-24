السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


ترسانة من البنادق والرشاشات على الحدود الجزائرية
2018/03/24 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، إن مفرزة أمنية للجيش الوطني الشعبي اكتشف ترسانة من الأسلحة المخبأة.

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