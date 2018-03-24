2018/03/24 | 20:08

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عنوان الخبر المرسل:بالصور..



بمناسبة قرب الانتخابات..



مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!http://www.skypressiq.net/l/35633

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بمناسبة قرب الانتخابات.. مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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