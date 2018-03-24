السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


بالصور.. بمناسبة قرب الانتخابات.. مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!
2018/03/24 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:بالصور..

بمناسبة قرب الانتخابات..

مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!http://www.skypressiq.net/l/35633

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بمناسبة قرب الانتخابات.. مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بمناسبة قرب الانتخابات.. مر شحون يهتمون بخدمات خيرية !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قفزة دوائية ناجحة في طريق القضاء على البكتيريا العنيدة
⋙ محمد منير يخضع لجراحة عاجلة
⋙ افتتاح مهرجان نسيم كربلاء الخامس في اقليم كشمير الباكستاني ورفع راية الامام الحسين وسط المدينة
⋙ انخفاض صادرات الخام العراقي للشهر الثالث على التوالي
⋙ بغداد: المدينة التي يجب إحياؤها من جديد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... قبل مغادرتهم... مسلحو الغوطة يقتلون طفلا موهوبا بقذائهم على دمشق
⋙ فيديو| بعد غرق عمه.. غواص يكسر الحاجز النفسي بغطسة لمدة 24 ساعة متواصلة
⋙ بالصور.. داعش يقتل عدداً من منتسبي الشرطة الاتحادية وعناصر سرايا السلام بعد اختطافهم في كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد