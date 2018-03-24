أطباء كوردستان يمهلون حكومة الإقليم 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

2018/03/24 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ امهلت نقابة أطباء إقليم كوردستان يوم السبت حكومة الإقليم ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبها بصرف الرواتب كاملة ومن دون ادخار لجزء منها.

وذكر متحدث باسم النقابة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في السليمانية، ان "الأطباء مستمرون في تقديم الخدمات الصحية لشعب كوردستان.

واوضح ان الأطباء باتوا ضحية لذلك النظام الذي اعتمدته أربيل وبغداد، معبرا عن ادانة النقابة للاستمرار في اعماد ذلك النظام.

وتابع المتحدث انه "خلال الـ72 الساعة المقبلة ندعو حكومة إقليم كوردستان الى صرف الرواتب كاملة ومن دون اعتماد ذلك النظام وفي حال عدم الاستجابة فان الأطباء سيكون لهم موقف اخر".

ووجّه أطباء محافظة السليمانية يوم الاثنين مذكرة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان طالباني، ونائبه قباد طالباني، والى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والى الراي العام، والقنوات الإعلامية اعلنوا فيه مقاطعتهم للدوام الرسمي.

وكشفت الكوادر الطبية في محافظة حلبجة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن مقاطعة الدوام الرسمي احتجاجا على استمرار نظام الادخار الاجباري للرواتب رغم صرفها من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد قد اعلن يوم الثلاثاء ان مجلس وزراء الإقليم سيجري مراجعة نظام ادخار الرواتب للموظفين والعاملين بعد عطلة أعياد نوروز.

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