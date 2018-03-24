السبت 24 آذار 2018 م (7 رجب 1439 هـ)


الجبوري يحضر حفل توقيع كتاب “حكاية ناي” لكاتبة عراقية
2018/03/24 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ نيوز بحصور رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، يحضر حفل توقيع كتاب “حكاية ناي”.

وفال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى “الرصافي نيوز” نسحة منه ان “النور نيوز”ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حضر حفل توقيع كتاب “حكاية ناي” للكاتبة تمارا شاكر”.

مشيرا الى ان الجبوري “كرم الكاتبة بدرع التميز تقديرا لجهودها …

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