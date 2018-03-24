الداخلية تعلن اعتقال 20 عنصرا من

2018/03/24 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اعتقال 20 عنصرا من "داعش" بينهم قيادي في ايسر الموصل.واوضح أنه "تم القبض عليهم في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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