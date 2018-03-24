فيديو| بعد غرق عمه.. غواص يكسر الحاجز النفسي بغطسة لمدة 24 ساعة متواصلة

2018/03/24 | 20:10

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قرر الأردني عدنان نصرات أن يحطم الحاجز النفسي بداخله بعد غرق عمه تحت هذه المياه منذ عدة سنوات وبدلا من أن يحيى عمره كئيبا ناقما على هذا البحر، وضع لنفسه تحديا بالغوص في خليج العقبة لمدة 24 ساعة، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير.

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