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الصدر قلق من
2018/03/24 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت عن قلقه من احتمال حصول "تزوير" في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في شهر أيار المقبل، داعيا الى ضرورة اشراف دولي لتجنب حصول تلك المخاوف.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر" نصها ادناه:

 

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