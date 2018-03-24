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وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل
2018/03/24 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/24 | 20:10.

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