2018/03/24 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/24 | 20:10.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن القبض على 20 داعشيا في الجانب الايسر من مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).