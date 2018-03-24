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🔴 بوفون يُرشح 4 منتخبات للفوز بالمونديال
2018/03/24 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أشاد حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي بوفون بمستوى المنتخب الأرجنتيني حيث رشّحه هو وثلاثة منتخبات أخرى للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة بروسيا.

وذكر بوفون في تصريحاته تعقيباً على خسارة الأتزوري أمام نظيره التانجو الأرجنتيني في المباراة الودية التي جمعتهم بالأمس :”علينا تهنئة الأرجنتين، قدمت مباراة كبيرة، فهم يمتازون بكثير من المهارات، ولديهم لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي، وهو مرشح للفوز بالمونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا”.

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