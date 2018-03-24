مدرب منتخب مصر راض عن الفريق رغم الخسارة في اللحظات الاخيرة

2018/03/24 | 20:11

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

لعبت مصر مباراة ودية مع منتخب البرتغال منذ قليل ورغم الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر راض تماما عن أداء اللاعبين أمام البرتغال.

حيث ابدى هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر رضاه عن أداء اللاعبين أمام البرتغال، وتحدث عن مقارنة صلاح بليونيل ميسي.

كوبر تحدث أيضا عن مكاسب وأهمية مباراة البرتغال الودية لقياس مستوى منتخبنا.

وكل ما يلي على لسان كوبر في المؤتمر الصحفي..

“بشكل عام كانت مباراة جيدة لكي نقف على مستوانا بشكل جيد وكيف نستطيع منافسة فرقة قوية بحجم البرتغال”.

“هم يملكون لاعبين رائعين وعلى مستوى عال، لكن للأسف الحزن بسبب الخسارة في الوقت الضائع”.

الاستفادة من تلك المباراة لكأس العالم

“هي مباراة هامة جدا أمام أحد أقوى فرق العالم فكان جيدا أن نقدم هذا الأداء أمامهم”.

“مازلنا في المرحلة الأولى من الإعداد وكنا نتمنى نتيجة أخرى، لكن بعيدا عن النتيجة لقد استفدنا كثيرا من المباراة وبعض الأخطاء التي سنعمل على إصلاحها في المرحلة المقبلة”.

صلاح لمنتخب مصر مثل ميسي للأرجنتين

“صلاح من أحسن لاعبي العالم ومهم جدا للمنتخب، لكن لابد أن نعرف بأن وراء صلاح منتخب يدعمه ويساعد في ظهوره بهذا الشكل.



نحن نتمنى أن يصل صلاح لأن يكون الأفضل في العالم لأنه يستحق ذلك”.

“تركيزنا منصب على المنتخب بالكامل، وأن نكون وحدة واحدة وألا يكون اعتمادنا على فرد واحد”.

سبب خروج صلاح

“صلاح خرج في آخر 10 دقائق وفضلت ذلك لرؤية الفريق في غياب صلاح، وأعتقد أن تلك النتيجة كانت يمكن أن تتحقق حتى في وجود صلاح”.

“مباراة البرتغال مثل اليونان وسنرى مدى استجابة اللاعبين لطريقة اللعب حتى نصل للوقوف على مستوى الفريق تماما قبل كأس العالم”.

كان منتخب مصر قد خسر أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الفريقين الودية استعدادا لكأس العالم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من كأس العالم رفقة منتخبات روسيا، أوروجواي والسعودية

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